Mac & cheese: aprenda a preparar este clássico dos Estados Unidos

1 - Distribua o macarrão cozido em um refratário médio untado que possa ir ao forno. Reserve.

2 - Pré-aqueça o forno a 180ºC.

3 - Refogue a cebola na manteiga em uma panela média e crescente o creme de leite. Tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada.

4 - Regue o macarrão com metade do creme de leite temperado. Adicione os queijos muçarela e parmesão ralados e misture.

5 - Regue com a parte restante do creme de leite, mexa até ficar homogêneo e cubra com parmesão ralado para gratinar.

6 - Deixe no forno entre 25 e 30 minutos ou até que fique totalmente gratinado, sem ressecar por dentro. Sirva imediatamente.

