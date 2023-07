Macarrão cremoso com cheddar

1 - Leve a manteiga a uma panela média e derreta. Junte o macarrão e o leite quente.

2 - Rale o parmesão. Coloque no macarrão com o cheddar. Tempere com pimenta a gosto. Se precisar, corrija o sal.

3 - Para obter uma textura mais cremosa, misture um pouco mais de leite.

