Macarrão de forno com requeijão e queijo é bem prático e saboroso!

Molho

1 - No liquidificador, bata os tomates com a água, o extrato, o manjericão, a cebola, e o tempero. Transfira para um refratário e reserve.

Ninhos de macarrão

2 - Em uma tigela, misture o requeijão e o queijo branco até obter uma pasta homogênea. Adicione o palmito, as azeitonas, o alho-poró, o orégano e o queijo, mexa e reserve.

3 - Distribua os ninhos sobre o molho no refratário, deixando espaço entre eles.

4 - No centro de cada ninho, acomode um pouco do recheio.

5 - Cubra com papel-alumínio e leve ao forno médio-alto (200°C), pré-aquecido, por aproximadamente 30 minutos, regando os ninhos com o molho na metade do tempo.

6 - Retire o laminado, regue os ninhos com o molho do fundo da assadeira e volte ao forno por uns 15 minutos. Sirva.

VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR DE:

Macarrão português de forno é prático e delicioso!

Macarrão de forno com presunto e queijo para uma refeição rápida!

Macarrão de forno com almôndegas