Macarrão gratinado com creme de batatas e bacon

1 - Ferva em uma panela grande a água. Junte o sal e o macarrão e cozinhe conforme a indicação da embalagem. Escorra e coloque em um refratário.

2 - Amasse as batatas com o garfo e leve a uma panela com o creme de leite e o leite.

3 - Tempere com sal e noz-moscada e misture.

4 - Coloque o queijo e misture mais um pouco. Espalhe sobre o macarrão.

5 - Em uma frigideira média, doure o bacon e espalhe sobre o molho.

6 - Leve para gratinar em forno pré-aquecido a 200°C.

