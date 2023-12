Macarrão gratinado de Natal

1 - Em uma panela grande, coloque 1 L de água para cada 100 g de macarrão e cozinhe seguindo as instruções da embalagem.

2 - Escorra, volte para a mesma panela e misture com a muçarela, o cheiro-verde, os brócolis, o tomate, a cebola, a cenoura, as passas, o frango e metade das nozes e tempere com sal.

3 - Unte um refratário médio e disponha o macarrão.

4 - Acrescente o molho branco e o requeijão.

5 - Polvilhe o restante das nozes e o queijo ralado.

6 - Leve para assar em forno pré-aquecido a 200°C por 30 minutos ou até dourar. Sirva quente.

