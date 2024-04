Cupcake de mandioca com cobertura de açúcar mascavo e amêndoas

Bolo

1 - Siga as instruções da embalagem para prepara o bolo, mas diminua a quantidade do leite para ½ xícara para a massa ficar consistente e adicione as nozes.

2 - Coloque a massa em formas de cupcake e leve para assar.

Calda

3 - Em uma panela média, coloque os ingredientes e deixe de 10 a 15 minutos ou até a engrossar.

4 - Espere o bolo esfriar e sirva com a calda.

VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR DE:

Que tal fazer um irresistível cupcake de café?

Cupcake de banana e aveia é delicioso e tem o gosto inconfundível do café

Comemore o Dia das Crianças com um festival de cupcakes; veja receitas