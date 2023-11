Macarrão prático com queijos, tomate e ervas é uma refeição rápida deliciosa!

Calorias: 550 a porção

1 - Em um refratário médio, distribua os tomates, regue com o azeite, o balsâmico e o sal e misture bem.

2 - No centro, acomode o cream cheese e o queijo gorgonzola em pedaços.

3 - Espalhe o manjericão e distribua os dentes de alho.

4 - Leve ao forno médio (200℃), pré-aquecido por aproximadamente 20 minutos. Retire, misture o macarrão cozido delicadamente, sem misturar muito. Sirva.

Dica

5 - Se você gosta de alho, faça-o assado! Pegue 1 cabeça de alho e corte a parte superior, mantendo a casca. Acomode sobre um pedaço de papel alumínio, regue com cerca de 1 colher (sopa) de azeite, sal e pimenta a gosto.

6 - Se quiser, use ervas frescas como orégano ou manjericão sobre o alho. Junte as pontas do papel e dobre, formando uma trouxinha.

7 - Coloque em uma assadeira e leve ao forno alto (250℃) por aproximadamente 30 minutos. Tire do forno, espere amornar e abra o laminado. Retire com cuidado os dentes de alho e esprema o lado com a casca com a ponta de uma faca.

8 - Fica ótimo com grelhados, em torradinhas ou com batatas. Se quiser dar um toque especial, regue com um fio de balsâmico.

