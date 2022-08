Maçãs recheadas com castanha e amêndoas

1 - Corte a tampa de cada maçã e, com uma colher pequena, retire as polpas com cuidado, deixando 1 cm de borda e fundo.

2 - Regue-as maçãs com o limão para não oxidar e reserve.

Recheio

3 - Coloque as polpas das maçãs no processador e misture com as castanhas-do-pará, as tâmaras, os damascos, a aveia, a chia e o óleo de coco. Bata bem até incorporar tudo e recheie as maçãs.

4 - Distribua-as em uma assadeira e leve ao forno pré-aquecido a 200ºC por cerca de 50 minutos ou até ficarem macias. Tire do forno, salpique as lâminas de amêndoas e regue com o melado. Sirva quente.

