Manjar de Morango sem Lactose: sobremesa saborosa e inclusiva

|Tempo de Preparo
|Rendimento
|h 18 min
|
12 porções
|Preparo Fácil
|Culinária Saudável
Em um liquidificador, bata o leite condensado, o creme de leite, o leite, a gelatina (dissolvida conforme as instruções da embalagem) e os morangos.
Unte uma forma (que tenha buraco no meio) com óleo e despeje o conteúdo do liquidificador. Caso utilize forma de silicone, não será necessário untar.
Leve para a geladeira por, pelo menos, 2 horas, até que endureça.
Desinforme o manjar e decore com morangos picados e frutas vermelhas. Sirva.
