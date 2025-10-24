Pesquisar

fácil e gostoso

Manjar de Morango sem Lactose: sobremesa saborosa e inclusiva

Receita: Piracanjuba
24 out 2025 às 11:00

Receitas Piracanjuba
Tempo de Preparo Rendimento
h 18 min
12 porções
Preparo Fácil
Culinária Saudável
Ingredientes

  • 395g de Leite Condensado zero lactose
  • 200g de Creme de Leite zero lactose
  • 1 caixinha (395g - mesma medida do leite condensado) de Leite Semidesnatado zero lactose
  • 1 envelope de gelatina sem sabor
  • 2 xícaras (chá) de morangos picados
  • Óleo vegetal (para untar)
  • Frutas vermelhas para decorar
Modo de preparo

Em um liquidificador, bata o leite condensado, o creme de leite, o leite, a gelatina (dissolvida conforme as instruções da embalagem) e os morangos.

Unte uma forma (que tenha buraco no meio) com óleo e despeje o conteúdo do liquidificador. Caso utilize forma de silicone, não será necessário untar.

Leve para a geladeira por, pelo menos, 2 horas, até que endureça.

Desinforme o manjar e decore com morangos picados e frutas vermelhas. Sirva.

