Mc Itália fácil e delicioso

1 - Misture as carnes e tempere com sal e pimenta. Divida em 8 partes.

2 - Pegue uma das partes, faça uma bola e achate levemente. Coloque um quarto da muçarela no centro e cubra com mais uma parte da carne, formando o hambúrguer. Repita até terminar.

3 - Passe os hambúrgueres pela farinha, ovos batidos com um garfo, farinha de rosca, ovos batidos e farinha de rosca.

4 - Frite em óleo quente até dourar. Escorra e transfira para uma assadeira.

5 - Cubra cada um com uma fatia de muçarela e leve ao forno médio (180℃), por 5 minutos ou até o queijo começar a derreter.

6 - Corte os pães ao meio. Regue as fatias com o azeite e o molho e grelhe em uma frigideira até dourar.

Creme de queijo

7 - Coloque o creme de leite e a muçarela em uma panela média e leve ao fogo baixo até derreter bem. Misture o tomate seco e a páprica.

Montagem

8 - Sobre uma fatia de pão, acomode o hambúrguer com o queijo. Por cima, as fatias de tomate, regue com o molho, cubra com o pepperoni e despeje um pouco do creme de queijo por cima. Feche com a outra fatia e sirva. Faça o mesmo com o restante dos sanduíches.

Dica

9 - Se preferir utilize um maçarico para derreter a muçarela. Faça a montagem do sanduíche e quando for colocar a muçarela, derreta com o auxílio do maçarico.

