Milho no palito com manteiga de ervas e parmesão

1 - Cozinhe o milho em uma panela grande com água até que fique macio.

2 - Misture a manteiga, o parmesão, o tomilho e o alecrim. Corrija o sal e adicione a pimenta.

3 - Espete as espigas, já mais frias, com um palito de churrasco, passar a manteiga de ervas e polvilhar com o parmesão.

4 - Aqueça uma frigideira média, doure as espigas e sirva.

