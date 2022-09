Milkshake com farofa de bacon

Milkshake

1 - No liquidificador, bata o sorvete e o leite até misturar e ficar bem cremoso. Transfira para um copo alto, coloque chantilly e finalize com a farofa de bacon.

Farofa de bacon

2 - Coloque as fatias de bacon em um prato com duas folhas de papel-toalha e leve ao micro-ondas na potência máxima por dois minutos. Leve as fatias para um refratário mais fundo e moa até obter uma farofa.

Dica

Para que o bacon fique bem crocante e sequinho, as fatias precisam ser finas. Por conter bastante gordura, se elas estiverem grossas, ficará bem encharcado.

