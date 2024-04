Mini tortinhas de leite condensado e cerejas

1 - Em uma tigela média, misture a farinha, manteiga, uma pitada de sal com as mãos até obter uma farofa granulada. ​

2 - Junte a água gelada e misture bem até ficar uma massa homogênea.

3 - Em mini formas untadas com manteiga e farinha de trigo, disponha a massa, modele com as mãos para preencher toda a forma, e leve para assar no forno pré-aquecido a 180 graus por 20 minutos.​

4 - Em uma panela média, coloque o creme de leite, o leite condensado Italac, a manteiga e leve em fogo médio misturando sempre por cerca de 10 minutos, até dar o ponto de brigadeiro.​

5 - Tire do fogo, deixe esfriar e acrescente as cerejas picadas.​

6 - Recheie as tortas, decore com as cerejas inteiras e sirva!

VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR DE:

Fique com água na boca com esta torta floresta negra no copinho

Torta de brigadeiro com cerejas para uma sobremesa especial

Carolinas recheadas