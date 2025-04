Moussaka, 'lasanha' de berinjela típica do Oriente Médio

Molho branco

1 -Em uma panela média, derreta a manteiga e acrescente a farinha, mexendo bem.

2 - Deixe cozinhar por 2 minutos, até que a farinha fique bem cozida e dourada. Aos poucos, acrescente o leite, misturando vigorosamente para não empelotar. Adicione o sal e a noz-moscada.

3 - Mexa até ferver. Quando engrossar, retire a panela do fogo e deixe amornar por 5 a 10 minutos. Bata ligeiramente as gemas e a clara com um garfo, e acrescente-as ao molho misturando rapidamente com uma colher, para evitar que cozinhem antes de incorporarem.

4 - Pré-aqueça o forno a 200°C. Cubra duas formas grandes com papel-alumínio. Reserve.

Berinjela

5 - Descasque as berinjelas e corte-as no sentido do comprimento. Pincele os dois lados de cada fatia com azeite e posicione-as na forma, sobre o laminado.

6 - Tempere com sal e pimenta. Cubra com outra folha de papel-alumínio.

7 - Leve-as ao forno até que fiquem macias (cerca de 25 minutos).

8 - Retire-as do forno e reserve.

Carne

9 - Esquente o azeite em uma panela média e adicione a cebola. Frique até que a cebola esteja dourada, mais ou menos 4 minutos. Adicione o alho e deixe por mais 1 minuto.

10 - Acrescente a carne moída, o orégano, o cravo e a canela. Continue mexendo e vá amassando a carne com um garfo para que não formem grúmulos. Tempere com o sal e a pimenta.

11 - Deixe cozinhar um pouco até perder o rosado. Adicione os tomates, o molho de tomate e o louro. Tampe a panela e deixe o molho engrossar um pouco, por aproximadamente 15 minutos.

12 - Pré-aqueça o forno a 175°C.

Montagem

13 - Unte uma forma ou pirex retangular com um pouco de azeite. Coloque metade das berinjelas e o molho. Repita o processo mais uma vez e por último coloque o molho branco por cima.

14 - Polvilhe com um pouco de parmesão por cima, se quiser.

15 - Leve ao forno por 40 minutos ou até que o molho branco fique bem dourado ou o queijo tenha derretido.

