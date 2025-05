Moussaka: prato do Oriente Médio com carne, molhos, batatas e berinjelas

1 - Coloque a berinjela sobre uma peneira e polvilhe duas colheres de chá de sal sobre as fatias.

2 - Apoie a peneira em uma tigela e deixe descansar por 1 hora. Dessa forma, elas irão soltar bastante água e ficarão mais sequinhas.

Molho bechamel, o tradicional molho branco

3 - Derreta 1 colher de sopa de manteiga em uma panela média.

4 - Junte a farinha, e misture bem até obter uma massa, cozinhando até começar a dourar.

5 - Aos poucos, incorpore o leite sem parar de mexer.

6 - Cozinhe até começar a engrossar, tempere com sal a gosto e uma pitada de noz-moscada. Reserve.

Molho bolonhesa

7 - Aqueça um fio de azeite em uma panela grande e refogue 1 cebola picada e 3 dentes de alho picados até dourarem.

8 - Junte a carne moída e refogue novamente até dourar.

9 - Acrescente 2 xícaras de chá do molho de tomate à carne e tempere com sal, pimenta-do-reino preta moída a gosto e uma pitada de canela.

10 - Cozinhe por alguns minutos para apurar os sabores e reserve.

Batatas

11 - Em uma forma, faça uma camada de batatas fatiadas e regue com 1 xícara de molho de tomate.

12 - Leve para assar em forno pré-aquecido a 180ºC por 15 minutos.

Montagem

13 - Retire o excesso de sal das berinjelas e pressione-as com um pano limpo ou papel-toalha para remover qualquer excesso de líquido.

14 - Aqueça uma frigideira grande com um fio generoso de azeite de oliva e grelhe todas fatias de ambos os lados. Reserve-as em um prato com papel-toalha para absorver o excesso de gordura.

15 - Retire a forma com as batatas do forno e faça camadas: sobre as batatas, coloque metade da carne com o molho vermelho, metade das berinjelas fatiadas e a outra metade de carne com molho.

16 - Finalize com mais uma camada de berinjelas e cobrindo tudo com o molho bechamel.

17 - Volte ao forno por 40 minutos ou até dourar bem. Bom apetite!

VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR DE:

Aprenda a fazer a moussaka, o irresistível prato grego

Berinjela à parmegiana mais fácil que você já viu!

Lasanha tradicional à bolonhesa bem fácil e deliciosa!