Mousse de chocolate branco com raspas de laranja Bahia e calda de cranberries com vinho tinto

Calda

1 - Leve o vinho e os cranberries para cozinhar em uma panela média em fogo médio até que as frutas hidratem (cerca de 10 minutos).

2 - Retire as raspas da laranja e reserve.

3 - Adicione o suco da laranja ao vinho e os cranberries.

4 - Em uma xícara, coloque 100 ml de água filtrada fria e uma colher (sopa) de amido de milho e dissolva.

5 - Junte o amido dissolvido, misture e abaixe o fogo. Deixe em fogo baixo até obter uma calda brilhante, mexendo de vez em quando. Reserve e deixe esfriar por completo.

Mousse

6 - Em uma batedeira, coloque o creme de leite fresco bem gelado e comece a bater na potência mais baixa. Acrescente as raspas de laranja e, conforme o creme for endurecendo, vá aumentando a velocidade. Quando estiver chegando ao ponto de chantilly, bem firme, desligue.

7 - Adicione o chocolate derretido em cima do chantilly e vá misturando com uma espátula em movimentos delicados e envolventes para que não perca as bolhas de ar e a leveza.

8 - Quando estiver completamente mesclado, disponha em taças bem bonitas e leve para gelar por pelo menos 40 minutos.

9 - Na hora de servir, coloque a calda já fria por cima, enfeite com hortelã, raspas de laranja, açúcar de confeiteiro ou o que mais desejar.

