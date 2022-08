Mousse de doce de leite delicioso e fácil

1 - Em uma tigela refratária, hidrate a gelatina no leite por aproximadamente cinco min. Aqueça no micro-ondas por 30 segundos ou até que se dissolva por completo.

2 - Misture a gelatina ao doce de leite.

3 - Bata o creme de leite fresco em ponto de chantilly com picos moles. Vá adicionando aos poucos o chantilly no doce com a gelatina. Sirva em travessa ou em taças individuais.

