Nhoque de abóbora cabotiá com molho de tomates

Molho

1 - No liquidificador, bata metade dos tomates. Reserve.

2 - Em uma panela média, aqueça o azeite e doure a cebola.

3 - Adicione o tomate batido e o restante picado e deixe por aproximadamente 15 minutos, em fogo baixo, misturando de vez em quando. Junte o sal, cozinhe por mais 3 minutos e reserve.

Nhoque

4 - Em um recipiente grande, com um garfo, amasse a abóbora até obter um purê.

5 - Coloque o sal, a noz-moscada, a pimenta e azeite e mexa bem. Adicione o farelo aos poucos, até conseguir uma massa lisa, homogênea e que desgrude das mãos e do recipiente.

6 - Molde os nhoques em pedaços de cerca de 2 cm com as mãos umedecidas ou untadas com azeite. Repita o processo até terminar a massa.

7 - Em uma panela grande com água fervente, cozinhe os nhoques, em pequenas quantidades para não grudar.

8 - Quando subirem para a superfície, retire-as e disponha em uma travessa. Repita o processo até acabar e sirva com o molho e o manjericão.

