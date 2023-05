Nhoque de batata com molho vermelho simples e saboroso

Massa

1 - Em uma panela com água, cozinhe as batatas até ficarem macias (ponto de purê).

2 - Passe-as por uma peneira ou um amassador de batatas.

3 - Junte o sal, a pimenta, o queijo ralado fino e o creme de leite. Misture até incorporar bem.

4 - Deixe esfriar e coloque aos poucos a farinha, enquanto vai amassando com as mãos. A consistência deve ficar parecida com a de pão: uma massa lisa e que se desprenda da mão. Se necessário, adicione mais farinha ou creme de leite. Cuidado para não colocar farinha demais e deixar a massa pesada.

5 - Pegue uma porção da massa enrole formando "uma minhoca". Corte cubinhos de 1,5 cm. Vá polvilhando um pouco de farinha para que eles não grudem.

6 - Coloque bastante água para ferver em uma panela grande. Quando levantar fervura, coloque o nhoque. Ao começarem a flutuar na água, retire, misture ao molho e sirva quente.

Molho

7 - Em uma panela grande, aqueça o azeite e doure a cebola e o alho. Acrescente o tomate e a passata. Ajuste o sal e a pimenta. Cozinhe até que os cubos de tomate comecem a se desmanchar. Finalize com a salsinha e coloque o nhoque.

