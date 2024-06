Nhoque de batata com pesto cremoso de manjericão

Pesto de manjericão

1 - No liquidificador, bata o manjericão, o azeite, as nozes e o alho no modo pulsar. Adicione o parmesão e tempere com sal e pimenta.

2 - Bata até obter uma mistura homogênea. Reserve.

Nhoque de batata

3 - Coloque as batatas com casca em uma panela média, cubra com água e leve ao fogo médio.

4 - Deixe por 30 minutos ou até que as batatas estejam macias e sem desmanchar.

5 - Escorra a água, espere amornar, descasque as batatas e amasse-as com um espremedor.

6 - Coloque em uma tigela média, adicione a margarina, a gema e misture.

7 - Junte a farinha aos poucos, e tempere com sal e noz-moscada.

8 - Polvilhe a bancada com farinha e faça rolinhos com a massa. Corte os nhoques na espessura de 1 dedo.

9 - Coloque água em uma panela média e leve ao fogo médio para ferver.

10 - Ao ferver, adicione sal e cozinhe os nhoques.

11 - Quando subirem, retire e reserve.

12 - Repita o processo até finalizar toda a massa.

Finalização

13 - Em uma frigideira média, coloque o creme de leite e leve ao fogo médio. Misture o pesto.

14 - Adicione os nhoques e deixe por 3 minutos ou até que ferva.

15 - Sirva com parmesão.

