Omelete de batata é rápido e prático

1- Descasque a cebola e corte em quatro partes;

2- Triture em pedaços pequenos usando a lâmina de picar do processador de alimentos e, em seguida, corte as batatas em palitos usando o acessório de cortar em palitos do processador;

3- Coloque a cebola e batatas já cortadas em uma frigideira funda, juntamente com o azeite, e frite em fogo baixo até as batatas estarem cozidas;

4- Enquanto isso bata os ovos com o sal, pimenta e ervas em uma tigela;

5- Despeje sobre as batatas quando estiverem cozidas;

6- Tampe a frigideira e deixe até que esteja dourada, então vire e deixe dourar também do outro lado.