Ovo de Páscoa crocante vegano é uma receita simples e prática

1- Corte 800g de chocolate em pedaços pequenos e leve para derreter em banho-maria (cuidado para não pingar água no chocolate).

2 - Preencha as formas com o chocolate e espalhe com cuidado, escorrendo o excesso. Repita por pelo menos três a quatro vezes

3 - Leve à geladeira cada vez que fizer uma nova camada (não esqueça de escorrer todas as vezes para que fique uniforme sem deixar formar uma camada grossa).

4 - Desenforme, acrescente uma ganache, cubra com pistache, nozes e castanhas torradas.

5 - Leve à geladeira.

