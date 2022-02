Palha italiana de chocolate e brigadeiro para as crianças: duas receitas em uma

Base

1- Em uma panela, misture o leite condensado, o chocolate em pó e a manteiga;

2- Leve ao fogo baixo, mexendo sempre, até desprender do fundo da panela (cerca de 10 minutos);

3- Divida em duas partes iguais;

Palha italiana de chocolate

4- Em uma parte, ainda quente, misture os biscoitos;

5- Espalhe em um refratário pequeno (15 x 15 cm), untado com manteiga, e deixe esfriar;

6- Depois de bem frio, corte em quadradinhos e coloque-os em forminhas de papel. Sirva;

Brigadeiro

7- Com outra parte, depois de fria, enrole bolinhas com as mãos, untadas com manteiga, e espete um palito em cada. Reserve;

8- Em um recipiente refratário, derreta o chocolate em barra em banho-maria;

9- Deixe esfriar até a temperatura de 28°C, banhe cada um dos docinhos, escorra o excesso de Chocolate e passe-os por confeitos coloridos;

10- Deixe-os apoiados em uma superfície até secar. Sirva.