Palitos de abobrinha e parmesão

1 - Corte as abobrinhas em bastões.

2 - Bata o ovo com um garfo e passe a abobrinha no ovo e no queijo ralado.

3 - Distribua em uma assadeira média untada com azeite, um ao lado do outro, sem encostá-los.

4 - Leve ao forno médio (180°C) pré-aquecido, por uns 30 minutos virando na metade do tempo.

5 - Sriva com molho de mostarda e mel e patê de pimenta biquinho.

Calorias: 130 a porção

