Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Delícia!

Panceta na air fryer fica mais saudável e evita sujeira na cozinha

Receita: Castelo
08 fev 2025 às 19:00

Compartilhar notícia

Divulgação
Publicidade
Tempo de Preparo Rendimento
0h 45 min
2 porções
Preparo Fácil
Continua depois da publicidade

Ingredientes

  • 500g de panceta cortada em cubos de 3 cm
  • ½ xícara de suco de limão
  • Sal e pimenta
  • Para servir: mostarda gourmet com manga e habanero
Continua depois da publicidade
Continua depois da publicidade
Continua depois da publicidade

Modo de preparo

1 - Tempere a panceta com o limão, sal e pimenta.

2 - Coloque na cesta da air fryer (sem grudar uma na outra) e asse na temperatura de 200ºC por 30 minutos.

3 - Abra, vire a carne e asse por mais 10 minutos. Sirva com a mostarda gourmet.

VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR DE:

Aprenda como fazer uma panceta crocante, fácil e saborosa!

Panceta crocante é deliciosa e fácil de fazer no forno

Panceta no forno

Panceta defumada e caramelizada no barbecue

Cadastre-se em nossa newsletter

Panceta Panceta crocante panceta de forno airfryer como fazer Receita receita fácil receita simples Petisco petiscos aperitivo

Continue lendo

Últimas Receitas

Publicidade

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas