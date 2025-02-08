Panceta na air fryer fica mais saudável e evita sujeira na cozinha

GOSTINHO DE BRASIL
|Tempo de Preparo
|Rendimento
|0h 45 min
2 porções
|Preparo Fácil
1 - Tempere a panceta com o limão, sal e pimenta.
2 - Coloque na cesta da air fryer (sem grudar uma na outra) e asse na temperatura de 200ºC por 30 minutos.
3 - Abra, vire a carne e asse por mais 10 minutos. Sirva com a mostarda gourmet.
