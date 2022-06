Panceta pururucada na churrasqueira

1 - Com uma faca pontuda e afiada, faça vários furos na pele da panceta. Seque todo o líquido da carne usando um papel-toalha.

2 - Acomode-a em uma assadeira e deixe na geladeira por aproximadamente 2 horas.

3 - Tempere a parte de baixo da carne com sal grosso. Espete-a em um espeto duplo para churrasco. Na parte de cima, faça uma camada grossa com bastante sal grosso.

4 - Leve o espeto à churrasqueira, posicionando-o a 15 centímetros do braseiro, por aproximadamente 45 minutos. Para um sabor defumado, jogue algumas lascas de lenha sobre o braseiro.

5 - Retire o espeto da churrasqueira e remova todo o excesso de sal dos dois lados da peça, batendo com as costas de uma faca. Volte o espeto à churrasqueira com o lado da pele virado para baixo, bem próximo do braseiro, por cinco minutos para pururucar a pele.

6 - Retire a peça do espeto e sirva com limão espremido por cima.

VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR DE:

Aprenda como fazer uma panceta crocante, fácil e saborosa!

Panceta crocante é deliciosa e fácil de fazer no forno

Fácil de fazer: Panceta à pururuca na churrasqueira!