Panetone com mousse de limão-siciliano

1 - No liquidificador, bata o creme de leite, o leite condensado e o suco de limão até obter uma consistência homogênea.

2 - Em um refratário grande, coloque o panetone picado, cubra com a mousse e polvilhe açúcar por cima para finalização.

3 - Com uma colher ou maçarico, aqueça o açúcar para ter efeito brulée, conhecido pela casquinha crocante.

Dica para fazer a casquinha crocante

Coloque uma colher de sopa na chama do fogão para esquentar bem. Use uma luva, ou pano de prato dobrado, para não se queimar.

Encoste as costas da colher quente na superfície do creme, com movimentos circulares, para caramelizar o açúcar. Se precisar, repita a operação até caramelizar toda a superfície, mas não deixe queimar demais o açúcar.

