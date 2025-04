Panna cotta com baunilha e calda de frutas vermelhas

1 - Em uma panela grande, coloque o creme de leite, o açúcar, a baunilha e a casca de laranja.

2 - Aqueça em fogo baixo, deixando cozinhar lentamente e misturando sem parar.

3 - Quando o creme ficar denso e cremoso, desligue o fogo. Para saber se o creme está no ponto certo, faça o teste da colher: mergulhe uma colher no creme e passe o dedo pelas costas da colher, fazendo um “risco” no meio. Se esse risco ficar intacto, sem o creme escorrer para os lados ou voltar a cobrir a colher, está no ponto. Se não, volte a panela ao fogo e cozinhe mais um pouco.

4 - Aqueça duas xícaras de água com a gelatina por 30 segundos.

5 - Adicione a gelatina derretida ao creme e misture até ficar homogêneo.

6 - Distribua o creme em taças ou ramequins e leve à geladeira por duas horas. Sirva com calda de frutas vermelhas.

Harmonização, por sommelier Tiago Locatelli: Hermann Espumante Bossa Moscatel N4 ou Alta Yarí Torrontés Dulce 4 Nevadas 2021.

