Panqueca de frango com champignon

Massa

1 - No liquidificador, bata os ingredientes em potência média até obter uma mistura lisa e homogênea.

2 - Em uma frigideira média com um fio de óleo e ao fogo baixo, cubra a superfície com uma concha pequena da massa e deixe dourar até as laterais se soltarem. Vire com uma espátula e deixe até se soltar. Repita até acabar a massa.

Recheio

3 - Aqueça o óleo na frigideira e doure a cebola, depois o alho, a pimenta e o champignon.

4 - Junte o extrato de tomate e o frango, dourando por uns cinco minutos.

5 - Coloque o creme de leite e mexa bem.

6 - Monte as panquecas e sirva.

