Panqueca de ricota e atum ao molho de tomate

Panqueca

1 - Bata todos os ingredientes no liquidificador até ter uma massa homogênea.

2 - Unte com margarina uma frigideira antiaderente (com cerca de 13 cm de diâmetro).

3 - Coloque 2 colheres (sopa) de massa. Mexa a frigideira de forma a cobrir com a massa por todo o fundo.

4 - Cozinhe até as bordas começarem a dourar. Vire com ajuda de uma espátula e doure do outro lado.

5 - Faça 8 panquecas ou até terminar toda a massa. Empilhe os discos e reserve em local aquecido.

Recheio

6 - Em uma tigela misture a ricota, o atum escorrido, o cheiro verde e o creme de leite. Tempere com pimenta a gosto.

Molho

7 - Aqueça o azeite e doure o alho.

8 - Junte os tomates e o manjericão.

9 - Deixe cozinhar em fogo baixo, panela tampada, por 15 minutos ou até os tomates começarem a desmanchar. Se precisar, junte um pouco de água.

Montagem

10 - Recheie cada disco (quente) com 2 colheres (sopa) do recheio de ricota. Enrole como uma panqueca.

11 - Em um refratário, distribua as panquecas lado a lado e cubra com o molho fervente.

12 - Sirva.

Dicas

Substitua o creme de leite no recheio por requeijão.

Pode-se montar as panquecas com antecedência, cobrir e levar ao forno para aquecer.

