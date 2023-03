Pão caseiro fofinho de liquidificador

1 - Leve ao liquidificador os ovos, o leite morno, a margarina, o fermento, o açúcar e o sal. Bata por um minuto.

2 - Transfira para uma vasilha grande e adicione a farinha. Mexa bem com uma colher de pau. Disponha em uma forma média untada e deixe crescer por aproximadamente 30 minutos.

3 - Pincele uma gema de ovo por cima e leve ao forno pré-aquecido a 180 graus por 15 minutos e deixe assar por uns 30 minutos até dourar.

DICAS

Você pode tornar a receita mais saudável com farinha de trigo integral e farinha de aveia no lugar da farinha branca. Pode usar açúcar demerara também.

Se quiser inovar, adicione sementes de girassol, abóbora, gergelim e linhaça dourada no final do preparo, depois que já tiver incorporado as farinhas.

