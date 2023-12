Pão de alho cremoso com maionese e orégano é perfeito para o churrasco

1 - Amasse o alho com uma pitada de sal.

2 - Misture a maionese e o orégano.

3 - Corte fendas no pão, sem separá-las completamente, com distância de 2 cm.

4 - Com uma colher pequena, acomode o creme entre as fendas do pão e passe uma fina camada na superfície.

5 - Leve à grelha com carvão em brasa, a uma altura de 35 cm. Asse por cerca de 5 minutos, ou até que o pão esteja dourado.

