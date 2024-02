Pão de queijo de frigideira recheado com frango e requeijão

1 - Em uma tigela média, misture o frango e o requeijão. Reserve.

2 - Em uma tigela grande, misture o ovo e o polvilho. Junte a muçarela, o tempero, o sal, o fermento e a água, aos poucos, e incorpore com as mãos por 5 minutos, ou até ficar homogêneo.

3 - Com as mãos úmidas, divida a massa em 12 partes. Molde discos finos, coloque parte do recheio e feche com cuidado, formando uma bola. Achate ligeiramente.

4 - Em uma frigideira média, coloque metade do óleo e parte dos pães de queijo. Deixe grelhar em fogo baixo por 5 minutos, virando na metade do tempo e achatando levemente até dourar. Tire do fogo, repita com os ingredientes restantes e sirva.

Dica

Caso queira, faça-os no forno. Leve-os ao forno médio (180 graus), pré-aquecido, por 20 minutos, ou até dourar.

