Pão de queijo recheado com queijo Minas e brigadeiro de doce de leite

Brigadeiro

1 - Em uma panela média, misture bem o leite condensado, o doce de leite e o creme de leite.

2 - Leve ao fogo baixo e mexa por cerca 20 minutos ou até engrossar. Reservar.

Montagem

3 - Pré-aqueça o forno a 180 graus por 10 minutos.

4 - Unte uma assadeira com margarina e disponha os pães de queijo congelados, deixando uns três cm de espaço entre eles.

5 - Asse por 35 minutos ou até que estejam dourados. Reserve.

6 - Em uma frigideira média antiaderente quente, grelhe os dois lados das fatias de queijo minas e reserve.

7 - Corte o pão de queijo ao meio, recheie com uma fatia de queijo grelhado, cubra com o brigadeiro, feche com a outra metade do pão de queijo e sirva.

