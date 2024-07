Pão de queijo rosa com beterraba é uma receita diferente e deliciosa

1 - No liquidificador bata os ovos, o azeite e o leite até ter uma mistura homogênea.

2 - Coloque a beterraba e bata até os grumos do vegetal sumirem.

3 - Adicione os polvilhos, sal e o queijo.

4 - Com uma espátula, mexa a massa e sove-a bem com as mãos até dar o ponto de bolear.

5 - Unte as mãos com óleo e faça bolinhas.

6 - Distribua-as em uma assadeira média untada com óleo.

7 - Asse-as em forno médio (180º C) pré-aquecido por 30 minutos. Sirva.

