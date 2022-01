Para o almoço de domingo: salada de macarrão com abacate

1- Cozinhe a massa de acordo com as instruções da embalagem. Escorra e transfira imediatamente para uma bacia com água e gelo;

2- Pique a cebola e o tomate. Transfira-os para uma travessa. Pique o abacate, leve-o para a travessa e regue tudo com o suco de limão;

3- Junte o óleo, a azeitona, o coentro, a cebolinha e o macarrão. Misture bem. Ajuste o sal e apimente a gosto. Deixe pegar gosto por pelo menos uma hora antes de servir.