Terrine de queijo brie com pesto de manjericão e beterraba

Pesto de manjericão

1 - Coloque as folhas de manjericão em um processador pequeno e bata com o azeite e o alho.

2 - Adicione as nozes, o parmesão e continue batendo, sem deixar muito líquido, com pedacinhos.

3 - Tempere e reserve.

Pasta de beterraba

4 - Pique a beterraba e bata em um processador até virar uma pasta.

5 - Tire do processador, esprema para retirar o excesso de água. Volte para o processador e adicione o parmesão, o azeite e o sal. Bata mais um pouco e reserve.

Finalização

6 - Pique o brie em pedaços pequenos e bata no processador para obter uma pasta.

7 - Com um aro de 13 cm, faça camadas com 1/3 do brie, o pesto de manjericão, 1/3 do brie, a pasta de beterraba e finalize com o restante do brie.

8 - Leve para gelar por 30 minutos, desenforme e finalize com as amêndoas picadas.

9 - Sirva com os pães.

