Pastel de angu assado com recheio de carne moída

Recheio

1 - Refogue a carne em uma panela média no azeite, misturando sempre para ficar bem solta. Junte a cebola e deixe mais cinco minutos.

2 - Coloque o tomate pelado, o barbecue, a azeitona picada, o amido de milho dissolvido na água e o sal. Deixe cozinhar até encorpar. Retire, finalize com a salsa. Reserve.

3 - Leve a água, o azeite e o sal ao fogo e quando ferver, abaixe e acrescente o bicarbonato. Misture bem e junte o fubá pré-cozido, mexendo vigorosamente para não empelotar, até que se solte da panela. Tire do fogo e transfira para uma superfície untada. Deixe amornar.

4 - Junte o polvilho e sove por cinco minutos até ficar uma massa firme. Abra entre plásticos e corte rodelas de 10cm de diâmetro.

5 - Recheie com 1 colher (sopa) do recheio e feche bem, apertando com a ponta de um garfo. Vá dispondo em uma assadeira grande untada com azeite. Pincele com azeite e leve ao forno pré-aquecido, assando por cerca de 30 minutos ou até ficar ligeiramente dourado. Retire e sirva.

Calorias: 65 a unidade

