Pastel de forno integral com recheio cremoso de cogumelos

Massa

1. Em um processador de alimentos, coloque a farinha de trigo, a farinha de trigo integral, o sal e a margarina, e processe até formar uma farofa.

2. Acrescente o igurte e o ovo, e processe por mais alguns segundos apenas.

3. Envolva a massa em filme plástico e reserve na geladeira por cerca de 2 horas.

4. Em uma superfície polvilhada com farinha de trigo, abra a massa com um auxílio de um rolo, corte com um aro (15 cm de diâmetro) e reserve.

Recheio

1. Em uma frigideira derreta a margarina com metade do azeite e refogue os cogumelos até ficarem bem dourados.

2. Acrescente o vinho branco e deixe reduzir até evaporar o álcool.

3. Em um liquidificador, bata o azeite restante, a cebola, o sal e a mandioca.

4. Acrescente à mistura de cogumelos.

5. Deixe cozinhar até adquirir consistência cremosa.

6. Espere esfriar e recheie os discos de massa reservados e feche-os, pressionando as bordas com um garfo.

7. Pincele a gema e leve para assar em forno médio (180°C), preaquecido, por cerca de 30 minutos, ou até ficar dourado. Sirva.