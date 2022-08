Pavê de morango com chocolate branco zero açúcar

Creme

1 - Prepare o leite condensado seguindo as instruções da embalagem. Leve para uma panela média com o amido e mexa bem. Adicione o leite, coloque ao fogo e misture até engrossar. Tire do fogo e junte o chocolate, misturando até derreter. Misture o creme de leite e mexa. Reserve.

Calda

2 - Em uma vasilha, misture o leite e o adoçante. Reserve.

Montagem

3 - No fundo de uma travessa (28cmx17cm), faça uma camada do creme. Umedeça os biscoitos na calda e distribua uma camada de biscoito sobre o creme. Adicione uma camada de morango. Repita o procedimento e finalize com o creme. Decore com raspas de chocolate. Leve à geladeira por 2 horas.

