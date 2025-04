Peixe e fritas inglês (fish and chips)

Peixe

1 - Em um recipiente, tempere a pescada com o suco de limão, o Fondor e reserve.

2 - Em outra tigela, misture a farinha, o fermento e vá colocando a cerveja aos poucos, batendo com um batedor de arame, até obter uma pasta mole e homogênea.

3 - Empane os filés temperados na pasta e frite por imersão em óleo bem quente até ficarem dourados dos dois lados. Escorra-os em papel toalha e reserve aquecidos.

Fritas

4 - Frite as batatas no óleo quente misturado ao amido de milho. Seque-as em papel toalha e repita o processo até acabarem. Tempere-as com o sal e a páprica e sirva-as quentes com o peixe.

Dicas

Armazene os limões na geladeira para prolongar a durabilidade. Se precisar de apenas algumas gotas de suco, faça um pequeno furo no limão e esprema a quantidade necessária.

Utilize o suco e a casca de limão para adicionar frescor e acidez a pratos doces e salgados. Experimente em marinadas, saladas, sobremesas e bebidas.

Os limões são ricos em vitamina C, essencial para a saúde imunológica.

