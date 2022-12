Bolachinhas natalinas pepernoten

1 - Numa tigela, misture a farinha, o fermento e as especiarias.

2 - Em uma panela, derreta a manteiga com o açúcar mascavo, o mel e o sal, e mexa até que a manteiga esteja derretida e bem incorporada.

3 - Junte a mistura de farinha com a manteiga derretida e mexa bem até formar uma massa macia.

4 - Embale a massa em filme plástico e deixe na geladeira por 2 horas.

5 - Preaqueça o forno em 180°C.

6 - Faça rolos com a massa de 1,5 cm de espessura e fatie, produzindo os mini cookies.

7 - Distribua-os numa forma forrada com papel manteiga e leve ao forno por aproximadamente 15 minutos, posicionando a forma no meio do forno.

8 - Tire do forno e deixe-os esfriar sobre uma grade.