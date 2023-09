Pernil assado com farofa de banana e abacaxi grelhado

1 - Disponha o pernil limpo em uma assadeira. Misture o vinho, o vinagre, a cebola picada, o alho amassado, o sal, o orégano e a pimenta. Regue o pernil com os temperos. Cubra com filme plástico e deixe marinando de um dia para o outro.

2 - Escorra a marinada, reserve. Besunte o pernil com o azeite. Feche bem com o papel alumínio e asse por 2 horas em forno médio (180℃). Retire o papel alumínio, regue com metade da marinada reservada e asse por mais 1 hora, regando por 3 a 4 vezes com o caldo da assadeira. Retire do forno, fatie e sirva.

Molho

3 - Coloque na assadeira a farinha dissolvida em meia xícara (chá) de água, o restante da marinada reservada e leve ao fogo. Deixe soltar as crostas da assadeira e adicione a pimenta até encorpar. Fatie o pernil e sirva com o molho.

Farofa de banana

4 - Coloque 1 cebola pequena picada e ½ xícara (chá) de azeite em uma panela e deixe refogar por 3 minutos. Junte 3 bananas nanicas cortadas em cubinhos na panela e quando começar a amolecer, adicione 3 xícaras (chá) de farinha de mandioca e salsa picada a gosto. Tempere com sal a gosto, retire e sirva com o pernil.

Abacaxi grelhado

5 - Corte 2 xícaras (chá) de abacaxi em fatias e grelhe em 1/4x xícaras (chá) de azeite até dourar.

Calorias: 450 a porção

