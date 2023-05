Petit gateau de caneca no micro-ondas é delicioso e fica pronto rapidinho

Massa

1 - Em uma caneca de 300ml que possa ir ao micro-ondas, coloque a farinha, o açúcar e o achocolatado. Misture bem. Junte o ovo e mexa bem com um garfo. Incorpore o leite e o óleo.

2 - Leve a caneca ao micro-ondas em potência alta por 3 minutos.

Dica

A partir da metade do tempo, preste atenção: quanto a massa começar a subir, pause o micro-ondas e espere descer, depois ligue mais uma vez. Quanto a massa não descer mais, o bolo estará pronto.

Cobertura

3 - Misture todos os ingredientes em um recipiente e leve ao micro-ondas por 30 ou 40 segundos, em potência alta.

4 - Faça um buraco no meio do bolo, retire uma parte da massa e despeje metade da cobertura. Finalize com a bola de sorvete e o resto da calda. Se quiser, pode confeitar.

