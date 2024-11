Picolé de goiaba com iogurte e mel refrescante e saboroso

Camada de goiaba

1 - Descasque as frutas e bata no liquidificador com iogurte e mel até obter um creme liso.

2 - Peneire em uma tigela, raspando bem para separar as sementes.

Camada de iogurte

3 - Misture o iogurte com o mel até que fique homogêneo.

4 - Monte preenchendo as formas de picolé (ou adapte em copos descartáveis) até a metade com o creme de iogurte.

5 - Com cuidado, acrescente o creme de goiaba por cima com uma concha, cuidando para que as camadas não se misturem totalmente.

6 - Use um palito de sorvete para raspar a parede das formas ou dos copos até o fundo, mesclando os dois sabores para um leve efeito marmorizado.

7 - Se achar necessário, bata delicadamente o fundo de cada picolé na bancada para eliminar bolhas de ar, e espete um palito no centro de cada um antes de levar ao freezer. Congele por cerca de 4 a 6h até que firme bem.

8 - Para desenformar com facilidade, passe a lateral das forminhas rapidamente pela água quente.

9 - Consuma logo que tirar do gelo. Se for guardar, pode armazenar nas próprias formas ou em um pote com tampa por até 30 dias no freezer.

Dica

A goiaba é rica em nutrientes como as vitaminas C, A, E, K e as do complexo B, além de conter minerais e antioxidantes. Com baixo índice glicêmico, é a companhia perfeita para o iogurte natural, que é uma excelente fonte de probióticos. Juntos, oferecem um verdadeiro boost ao sistema imunológico.

