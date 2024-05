Pizza de massa de pastel na frigideira e no forno

Frigideira

1 - Abra o rolo de massa de pastel e disponha no fundo de uma frigideira média. Com uma faca, corte um círculo do mesmo diâmetro da frigideira.

2 - Pincele a frigideira com azeite e acomode a massa.

3 - Leve ao fogo baixo por 2 minutos. Espalhe o molho, o presunto e a muçarela.

4 - Polvilhe com orégano, tampe e deixe por 3 minutos ou até as bordas dourarem e o queijo derreter. Sirva.

Forno

5 - Pré-aqueça o forno a 200°C.

6 - Unte uma assadeira com azeite e coloque a quantidade de massa que preferir.

7 - Passe a massa de tomate por cima da pizza, adicione queijo (a gosto), tomates picados ao meio, folhas de manjericão, alho frito, cogumelo picado em tirinhas, cebola cortada em meias luas (bem fina)

8 - Leve para assar por 10 minutos em forno a 250°C.

