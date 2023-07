Massa caseira de pizza deliciosa para você rechear como quiser

Massa

1 - Em uma tigela pequena, misture o fermento, o açúcar e a água morna. Deixe por aproximadamente 5 minutos até que comece a espumar.

2 - Em uma tigela grande, misture a farinha e o sal. Faça um buraco no centro e despeje a mistura de fermento. Acrescente o azeite.

3 - Com uma colher ou com as mãos, misture até formar uma massa pegajosa.

4 - Transfira para uma superfície levemente enfarinhada e amasse por 5-7 minutos, ou até obter uma massa macia e elástica. Coloque um pouco mais de farinha se estiver muito grudenta.

5 - Disponha em uma tigela levemente untada com azeite, cubra com um pano de prato limpo e deixe descansar em um local quente por 1 hora, ou até que a massa dobre de tamanho.

6 - Pré-aqueça o forno a 220°C.

7 - Abra a massa do tamanho que preferir. Recheie como quiser e asse por cerca de 12-15 minutos ou até que a massa esteja dourada e os ingredientes estejam cozidos.

