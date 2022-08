Pizza marguerita com massa à base de arroz

1 - Em uma tigela pequena, misture o fermento com a água morna e o açúcar. Reserve por aproximadamente 15 minutos para dobrar de volume.

2 - Em um recipiente maior, misture o fermento com o mix de farinhas e o azeite. Mexa com as pontas dos dedos até ter uma massa lisa e homogênea. Reserve coberta com um pano de prato por uns 30 minutos.

3 - Abra a massa e acomode em uma assadeira levemente untada com azeite. Asse no forno pré-aquecido a 180 °C por uns 10 minutos. Tire e coloque o recheio.

4 - Disponha uma camada do molho, o queijo e o tomate. Volte ao forno e asse por mais 10 minutos. Tire, coloque o manjericão e sirva.

VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR DE:

Passo a passo para fazer a clássica pizza Marguerita napolitana

Minipizza marguerita zero lactose na air fryer

Pizza de Pissaladière, diferente e deliciosa!