Polenta com ragu de carne bem saborosa

Ragu

1 - Corte o músculo em pedaços grandes. Doure no azeite em panela de pressão.

2 - Coloque a cebola e o alho e refogue por mais 2 minutos. Adicione o vinagre balsâmico, a água, o tomate pelado e o sal. Tampe e, quando pegar pressão, cozinhe em fogo baixo por aproximadamente 50 minutos. Desligue, verifique se está bem macio e o molho encorpado. Se precisar, deixe no fogo mais um pouco para encorpar o molho. Desfie a carne. Junte a salsa. Sirva sobre a polenta.

Polenta

3 - Em uma panela média, refogue a cebola e o sal no azeite. Regue com a água e deixe ferver. Abaixe o fogo e vá colocando o fubá aos poucos e misturando sempre até engrossar. Mexa por mais 10 minutos em fogo baixo e disponha em uma travessa média. Cubra com o ragu e sirva.

Calorias: 280 a porção

