Polenta crocante com maionese verde de leite

1 - Em uma vasilha média, misture a farinha de milho com metade da água (360 ml) para garantir que a polenta não fique com grumos ao cozinhar.

2 - Coloque um fio de azeite em uma panela média e refogue o alho em fogo baixo. Acrescente o restante da água e deixe levantar fervura.

3 - Adicione a polenta hidratada, tempere com sal e pimenta e cozinhe mexendo sempre.

4 - Quando engrossar, continue por mais 5 min ou até que desgrude do fundo da panela.

5 - Espalhe a polenta quente em uma assadeira (com 20cm x 20cm), cubra com um plástico em contato e leve à geladeira por pelo menos 1h para firmar.

Maionese verde

6 - No liquidificador, coloque o leite gelado, o alho, o vinagre, o sal, a pimenta, a salsa e a cebolinha e bata bem. Quanto maior a quantidade de tempero verde você usar, mais intenso será o sabor e a cor.

7 - Com o liquidificador ligado, coloque o óleo em fio pela tampa e deixe emulsionar. Reserve na geladeira até a hora de servir.

8 - Desenforme a polenta gelada e corte em palitos de cerca de 10 cm.

9 - Aqueça uma panela alta com óleo vegetal e frite as polentas por imersão até que fiquem bem douradas e crocantes, o que deve levar uns 5 min, e deixe escorrer em papel-toalha.

10 - Se preferir fazer no forno, unte uma assadeira com azeite e distribua os palitos de polenta, regando com um pouco mais azeite.

11 - Asse a 200°C (pré-aquecido) por 30 min. Se necessário, vire os palitos na metade do tempo, até ficarem crocantes por fora e macios por dentro.

12 - Se optar pela air fryer, distribua os palitos no cesto, sem empilhar, e asse por partes, se necessário.

13 - Coloque um pouco de azeite por cima e deixe no equipamento preaquecido por 20 min a 180°C.

14 - Finalize a polenta frita com queijo parmesão ralado na hora e salsa picada. Sirva com a maionese verde.

Dica

A polenta pronta pode ser armazenada por 1 dia em pote fechado na geladeira. Antes de consumir, aqueça no forno ou na air fryer.

Você também pode deixar a massa na geladeira por no máximo 3 dias antes de fritar.

A maionese pode ficar na geladeira em um pote fechado por até 3 dias.

